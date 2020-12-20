«Полный ужас»: в Латвии оценили ситуацию с COVID-19

«Мы уже сейчас можем сказать, что в ближайшие четыре недели в больницах будет полный ужас. Число находящихся там пациентов с коронавирусом будет только расти. Если даже завтра мы каким-то чудом увидим снижение числа новых случаев в больницах, на протяжении еще как минимум четырех недель будет наблюдаться серьезный прирост новых пациентов в больницах», — сказала министр в эфире телеканала LTV7.