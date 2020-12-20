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«Полный ужас»: глава Минздрава Латвии оценила ситуацию с COVID-19 в стране 

ТК «Звезда» 45 минут назад
«Полный ужас»: в Латвии оценили ситуацию с COVID-19
Фото: globallookpress.com
В ближайший месяц в больницах Латвии настанет «полный ужас», а число инфицированных новой коронавирусной инфекцией будет постоянно расти. С таким пессимистичным прогнозом в эфире национального телевидения выступила глава республиканского Минздрава Илзе Винкеле.

«Мы уже сейчас можем сказать, что в ближайшие четыре недели в больницах будет полный ужас. Число находящихся там пациентов с коронавирусом будет только расти. Если даже завтра мы каким-то чудом увидим снижение числа новых случаев в больницах, на протяжении еще как минимум четырех недель будет наблюдаться серьезный прирост новых пациентов в больницах», — сказала министр в эфире телеканала LTV7.

Суточный прирост новых больных COVID-19 в Латвии составил 870 человек, 18 пациентов врачи спасти не смогли. Всего в стране болеют 30 297 человек. Официальная статистика обновляется на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний.
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В мире , Телевидение , COVID-19 , Минздрав РФ , Лондон , Великобритания
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