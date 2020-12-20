Приписываемая РФ кибератака взломала сотни организаций

По меньшей мере 200 организаций по всему миру, включая государственные учреждения и компании, были взломаны в рамках кибератаки, приписываемой России , передает агентство Блумберг со ссылкой на специализирующуюся на кибербезопасности компанию Recorded Future и три источника, знакомых с расследованиями.

Ранее сообщалось о масштабном вторжении хакеров через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Власти США считают, что основными целями атаки были правительственные учреждения. В числе пострадавших называют министерства обороны , финансов, внутренней безопасности и торговли, а также госдепартамент . Кроме того, могли пострадать минэнерго США и Национальное управление по ядерной безопасности, хотя минэнерго заявляет, что управление по ядерной безопасности не пострадало. Атаку связывали с Россией, но подтверждений этому не приводилось. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия здесь ни при чем.

Хотя 18 тысяч клиентов фирмы SolarWinds получили вредоносное обновление ПО, число компаний, в сети которых хакеры проникли при помощи уязвимости, вероятно, намного меньше, сообщает агентство.

Как заявил сотрудник Recorded Future Аллан Лиска, фирма выявила 198 организаций, которые были взломаны с помощью обновления в ПО SolarWinds. По словам еще трех источников, хакеры взломали не менее 200 организаций, получили доступ в сети и пытались получить учетные данные пользователей. Названия пострадавших организаций источники не сообщают.

Ожидается, что число пострадавших организаций будет расти по мере продвижения расследования, пишет агентство.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что "достаточно четко" можно сказать об участии РФ в крупномасштабных кибератаках на системы государственных ведомств в США. Однако позднее действующий президент США Дональд Трамп заявил, что за хакерской атакой на ряд ведомств США могла стоять не Россия, как утверждают ряд СМИ, а Китай , и подчеркнул, что масштаб кибератаки был преувеличен в СМИ.