Ещё
Далее:
Читайте также:
20 декабря в 19:30 матч «Манчестер Ю - Лидс»
20 декабря в 19:30 матч «Манчестер Ю - Лидс» Смотреть Live ⟶
Выберите регион
Москва

СМИ: Трамп проводит время с сумасшедшими сторонниками заговора 

News.ru и ещё 3 24 минуты назад
В Белом доме опасаются захвата власти Трампом
Фото: Reuters
Высокопоставленные чиновники Белого дома опасаются, что действующий президент США Дональд Трамп отменит результаты выборов и объявит себя «новым» главой государства.
Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники. Отмечается, что хозяин Белого дома много времени проводит с бывшим помощником по нацбезопасности Майклом Флинном и адвокатом Сидни Пауэлл.

Когда Трамп размещает в Twitter угрозы отправить в тюрьму политиков и проводит время в разговорах с сумасшедшими конспирологами, нельзя не начать беспокоиться, — отметил собеседник издания.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на своего оппонента, избранного главу государства Джо Байдена. Президент заявил, что кандидат от Демократической партии победил на выборах благодаря подтасовке голосов. Он проиграл во всех шести ключевых штатах, причём с большим отставанием, затем его сподвижники подделали сотни тысяч голосов в каждом из них и были пойманы, отметил Трамп.
Видео дня. Дом-2 закрывается - последний выпуск выйдет 30 декабря
News.ru: последние новости
«Голливуд в Украине»: Зеленский рассыпался в благодарностях США за санкции «Голливуд в Украине»: Зеленский рассыпался в благодарностях США за санкции Зеленский удивился желанию украинцев заполучить российскую вакцину Зеленский удивился желанию украинцев заполучить российскую вакцину Немецкий вирусолог назвал преимущество вакцины «Спутник V» Немецкий вирусолог назвал преимущество вакцины «Спутник V»
Комментарии 10
В мире , Джозеф Байден , Майкл Флинн , Дональд Трамп , Демократическая партия США , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео победы Головкина
00:41
Опубликовано видео победы Головкина
США
Белорусский самолет срезал деревья при взлете и попал на видео
00:49
Белорусский самолет срезал деревья при взлете и попал на видео
В мире
Внедорожник столкнул трамвай с рельсов и попал на видео
00:03
Внедорожник столкнул трамвай с рельсов и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео запуска ракеты «Союз-2.1б» с британскими спутниками
00:31
Опубликовано видео запуска ракеты «Союз-2.1б» с британскими спутниками
Технологии
Мощная лавина на горнолыжном курорте Шерегеш попала на видео
01:23
Мощная лавина на горнолыжном курорте Шерегеш попала на видео
Происшествия
Последствия ДТП BMW с русской печью попали на видео
00:23
Последствия ДТП BMW с русской печью попали на видео
Происшествия
Погоня с перестрелкой в Подмосковье попала на видео
00:30
Погоня с перестрелкой в Подмосковье попала на видео
Происшествия
Облава на работавший ночью московский бар попала на видео
00:57
Облава на работавший ночью московский бар попала на видео
Новости Москвы
Вице-президент США привился вакциной от коронавируса в прямом эфире и попал на видео
00:30
Вице-президент США привился вакциной от коронавируса в прямом эфире и попал на видео
США
Крупный пожар в здании Мосгоргеотреста в Москве попал на видео
00:09
Крупный пожар в здании Мосгоргеотреста в Москве попал на видео
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение