В Белом доме опасаются захвата власти Трампом

Высокопоставленные чиновники администрации действующего президента США Дональда Трампа опасаются, что он отменит результаты выборов. Об этом сообщает Axios, ссылаясь на источники.

Согласно сообщению, президент много времени проводит со своим бывшим помощником по национальной безопасности Майклом Флинном и адвокатом Сидни Пауэлл.

Источник считает, что нельзя не начать беспокоиться, когда президент "размещает в Twitter угрозы отправить в тюрьму политиков и проводит время в разговорах с сумасшедшими конспирологами".

14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования на выборах президента США, в соответствии с которыми Джо Байден станет новым президентом США.

Демократа поддержали 306 выборщиков, а действующего главу государства Дональда Трампа — 232.