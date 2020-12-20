Раскрыты планы Трампа на Рождество и Новый год

Президент США Дональд Трамп 23 декабря направится в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде, где проведёт свое последнее Рождество на посту президента.
Об этом сообщает издание USA Today со ссылкой на источник, узнавший о планах президента от Секретной службы США.
Отмечается, что 3 января Трамп намерен вернутся в Вашингтон.
Также сообщается, что как именно американский лидер проведёт праздники неизвестно.
Ранее стало известно, что Дональд Трамп считает, что Китай может стоять за крупной кибератакой на Соединённые Штаты.