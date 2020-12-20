Раскрыты планы Трампа на Рождество и Новый год

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Президент США Дональд Трамп 23 декабря направится в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде, где проведёт свое последнее Рождество на посту президента.

Об этом сообщает издание USA Today со ссылкой на источник, узнавший о планах президента от Секретной службы США.

Отмечается , что 3 января Трамп намерен вернутся в Вашингтон.

Также сообщается, что как именно американский лидер проведёт праздники неизвестно.