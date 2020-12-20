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Зеленский: обосновать отказ от российской вакцины невозможно 

RT на русском и ещё 9 37 минут назад
Зеленский не смог объяснить отказ от российской вакцины
Фото: ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гражданам его страны невозможно будет объяснить, почему Украина не может использовать российскую вакцину от коронавируса, в ситуации когда США и ЕС не предоставляют свои вакцины.
Об этом он заявил в интервью газете The New York Times.

«Невозможно объяснить украинскому обществу, почему не следует брать вакцины у России, когда Америка и Европа их не дают», — сказал украинский лидер.

Отмечается, что президент Украины недоволен тем, что лидер США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому американская сторона не будет поставлять вакцину от COVID-19 в другие страны, пока доступ к ней не получат все американские граждане.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо получить вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 уже в начале 2021 года.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , ЕС , New York Times , Донецкий , Киев , США
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