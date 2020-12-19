Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные истории в баре «На грудь»
Откровенные истории в баре «На грудь» Смотреть сериал ⟶
Выберите регион
Москва

Байден похвастался разнообразием своего кабмина 

Газета.Ru 1 час назад
Байден представил свою команду и назвал ее «исторической»
Фото: Reuters
Избранный президент США Джо Байден заявил, что его кабинет министров будет самым разнообразным в истории США.
Прямая трансляция выступления ведется на YouTube-канале политика.

"Уже сейчас в нашем [Байдена и Харрис] кабмине больше представителей разных рас, чем в любом другом [кабмине США], больше женщин, чем когда-либо. Кабинет Байдена-Харрис станет историческим", — отметил будущий глава государства.

14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования на выборах президента США, в соответствии с которыми Джо Байден станет новым президентом США. Демократа поддержали 306 выборщиков, а действующего главу государства Дональда Трампа — 232.
Видео дня. Дом-2 закрывается - последний выпуск выйдет 30 декабря
Газета.Ru: последние новости
Лукашенко предлагал Бабарико "вернуть украденное" ради освобождения Лукашенко предлагал Бабарико "вернуть украденное" ради освобождения Немецкий вирусолог назвал преимущество российской вакцины от COVID-19 Немецкий вирусолог назвал преимущество российской вакцины от COVID-19 Обаму обвиняют в "унижении" Евросоюза Обаму обвиняют в "унижении" Евросоюза
В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Белорусский самолет срезал деревья при взлете и попал на видео
00:49
Белорусский самолет срезал деревья при взлете и попал на видео
В мире
Внедорожник столкнул трамвай с рельсов и попал на видео
00:03
Внедорожник столкнул трамвай с рельсов и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео запуска ракеты «Союз-2.1б» с британскими спутниками
00:31
Опубликовано видео запуска ракеты «Союз-2.1б» с британскими спутниками
Технологии
Мощная лавина на горнолыжном курорте Шерегеш попала на видео
01:23
Мощная лавина на горнолыжном курорте Шерегеш попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео победы Головкина
00:41
Опубликовано видео победы Головкина
США
Последствия ДТП BMW с русской печью попали на видео
00:23
Последствия ДТП BMW с русской печью попали на видео
Происшествия
Погоня с перестрелкой в Подмосковье попала на видео
00:30
Погоня с перестрелкой в Подмосковье попала на видео
Происшествия
Облава на работавший ночью московский бар попала на видео
00:57
Облава на работавший ночью московский бар попала на видео
Новости Москвы
Вице-президент США привился вакциной от коронавируса в прямом эфире и попал на видео
00:30
Вице-президент США привился вакциной от коронавируса в прямом эфире и попал на видео
США
Крупный пожар в здании Мосгоргеотреста в Москве попал на видео
00:09
Крупный пожар в здании Мосгоргеотреста в Москве попал на видео
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение