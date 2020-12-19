Express обвиняет Обаму в «унижении» Евросоюза

"ЕС переживает, возможно, величайший кризис доверия в своей истории", — отмечает издание.

Express поясняет, что сам факт выхода Великобритании из ЕС является ударом по имиджу Брюсселя. Кроме того, продолжаются споры стран-членов блока по вопросам фонда по восстановлению от последствий пандемии COVID-19.

На фоне этого Обама своей "убийственной" оценкой "всадил нож" в тело Евросоюза, считает издание. В своей книге Обама пишет, в частности, что греческий долговой кризис после финансового краха 2008 года "обнажил нерешенные противоречия, лежащие в основе многолетнего марша Европы к большей интеграции".

В этот период европейские лидеры пытались "убедить своих избирателей в том, что имеет смысл выручить группу иностранцев", отмечает экс-президент.