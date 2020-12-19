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Обаму обвиняют в «унижении» Евросоюза 

Газета.Ru и ещё 2 34 минуты назад
Express обвиняет Обаму в «унижении» Евросоюза
Фото: Reuters
Бывший президент США Барак Обама в своей новой книге "Земля обетованная" "унизил" Европейский союз, указав на его неразрешимые противоречия, пишет издание Express.

"ЕС переживает, возможно, величайший кризис доверия в своей истории", — отмечает издание.

Express поясняет, что сам факт выхода Великобритании из ЕС является ударом по имиджу Брюсселя. Кроме того, продолжаются споры стран-членов блока по вопросам фонда по восстановлению от последствий пандемии COVID-19.
На фоне этого Обама своей "убийственной" оценкой "всадил нож" в тело Евросоюза, считает издание. В своей книге Обама пишет, в частности, что греческий долговой кризис после финансового краха 2008 года "обнажил нерешенные противоречия, лежащие в основе многолетнего марша Европы к большей интеграции".
В этот период европейские лидеры пытались "убедить своих избирателей в том, что имеет смысл выручить группу иностранцев", отмечает экс-президент.
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В мире , Барак Обама , ЕС , Бельгия , Брюссель , США , Великобритания
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