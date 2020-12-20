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Потеря связи: в США назвали закрытие генконсульств в РФ ошибкой 

News.ru 1 час назад
Потеря связи: в США назвали закрытие генконсульств в РФ ошибкой
Фото: Twitter
Инициатива администрации президента Дональда Трампа закрыть генконсульство США во Владивостоке и заморозить работу генконсульства в Екатеринбурге вызвала неоднозначную реакцию внутри американского истеблишмента. Бывший посол в России Майкл Макфол назвал это ударом по прямому взаимодействию с российским обществом. Несмотря на то что закрытие власти официально объясняют логикой процесса оптимизации, наблюдатели связывают его с недавним скандалом вокруг кибератак.
С критикой решения Белого дома Макфол выступил в Twitter. Бывший глава американской дипмиссии написал, что с грустью прочёл сообщения о решении Трампа свернуть дипломатическую работу в Екатеринбурге и Владивостоке, и назвал это большой ошибкой.

США должны искать способы более прямого взаимодействия с российским обществом, — обратил внимание Макфол. — Эти консульства помогали. Одни из моих лучших поездок по России в статусе посла США были как раз в Екатеринбург и Владивосток.

Макфол подчеркнул, что общественная дипломатия должна эффективно работать и американские консульства в России только помогают в этом. Впрочем, причины трамповской инициативы Макфол комментировать не стал, однако сделал ретвит материала в Washington Post о том, что российская сторона якобы стоит за широкой кампанией нацеленного на США кибершпионажа.
О закрытии генконсульства США во Владивостоке и приостановке работы генконсульства в Екатеринбурге госсекретарь Майк Помпео объявил в ночь на 19 декабря. Как отметили в пресс-службе Госдепа, шеф ведомства принял такое решение «в тесной консультации с послом Джоном Салливаном в рамках постоянных усилий по обеспечению безопасной и надёжной работы дипломатической миссии США в Российской Федерации». Уточняется, что инициатива по поводу генконсульств США была предпринята исключительно «для оптимизации работы».

Обусловленная этим реорганизация дипломатического персонала в посольстве США в Москве позволит нам продвигать наши внешнеполитические интересы в России наиболее эффективным и безопасным образом, — заявили ТАСС в пресс-службе американского дипведомства.

В Госдепе делают оговорку, что никаких действий, связанных с функционированием российских генконсульств на территории США, не планируется. Решение Белого дома касается исключительно американского дипломатического присутствия в РФ.
Несмотря на то что шаги в отношении американских дипмиссий официально связывают с логикой оптимизации, у наблюдателей есть основания полагать, что реальная причина кроется в двусторонней напряжённости.

Мне постоянно задают вопрос о том, кто наш враг, и ответ заключается в том, что многие хотят подорвать наш уклад жизни, наши республиканские и базовые демократические принципы. Россия определённо входит в этот список, — указал Помпео, выступая в тот же день в эфире американского телевидения.

На этой неделе аппарат директора Национальной разведки США, Федеральное бюро расследований (ФБР) и Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности сообщили, что выявили масштабную атаку на компьютерные сети федерального правительства. В СМИ были утверждения, что в результате взлома 13 декабря группа российских хакеров получила несанкционированный доступ к системам Министерства внутренней безопасности (МВБ). По ещё одним данным, хакеры также смогли добраться до конфиденциальной информации Госдепа и оборонного ведомства. Впрочем, никаких доказательств предоставлено не было. Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу заметил, что в числе подозреваемых хакерские группы нескольких государств.
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В мире , США , Телевидение , Джон Салливан , Майкл Макфол , Дональд Трамп , Министерство обороны , Администрация Президента РФ , Департамент внутренней безопасности США , ФБР , Госдеп США , Washington Post , ИТАР-ТАСС
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