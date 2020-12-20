Джонсон заявил о более заразном виде COVID-19

Новая мутация коронавируса, выявленная в Британии, на 70 процентов более заразная, чем первоначальный вариант. Об этом сообщил на пресс-конференции премьер-министр страны Борис Джонсон , трансляция его выступления велась в Twitter

При этом глава британского правительства отметил, что пока нет данных, что новая мутация коронавируса вызывает более тяжелые формы заболевания или отличается более высокой смертностью.

О том, что британские ученые обнаружили новый вариант коронавируса, он распространяется быстрее, ранее на этой неделе сообщил глава минздрава Соединенного королевства Мэтт Хэнкок.

В субботу главный врач Англии профессор Крис Уитти подтвердил, что новая мутация коронавируса распространяется "невероятно быстро" и требует от граждан еще более тщательного соблюдения мер предосторожности.

В связи со сложившейся ситуацией Джонсон объявил о введении в Лондоне и регионах на юго-востоке Англии новых ограничений, которые, по его словам, по сути, означают локдаун. Вслед за Англией об ужесточении мер также объявили власти Шотландии и Уэльса.

Всего с начала пандемии коронавирус в Британии подтвердился у 2 004 219 человек, умерли 67 075 заболевших.