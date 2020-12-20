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Джонсон оценил опасность более заразного типа COVID-19 

Lenta.ru 13 минут назад
Джонсон оценил опасность более заразного типа COVID-19
Фото: Reuters
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оценил опасность более заразного типа COVID-19, обнаруженного в стране на прошлой неделе. Об этом он сообщил на пресс-конференции, запись которого опубликована в Twitter-аккаунте политика.
По его словам, новый генетический вариант SARS-CoV-2 может быть на 70 процентов более заразным. Он добавил, что на сегодняшний день нет данных, что новый штамм коронавируса вызывает более тяжелые формы заболевания или отличается более высокой смертностью.
В связи с ростом числа инфицированных и появлением нового типа вируса Борис Джонсон отменил Рождество в Лондоне и запретил встречаться жителям города с друзьями и соседями. Правительство Великобритании решило ввести в Лондоне и ряде регионов на юго-востоке Англии максимальные ограничения.
14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок сообщил, что в стране обнаружен новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. По его словам, вирус легче передается от человека к человеку и, следовательно, более заразен.
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В мире , Борис Джонсон , Лондон , Великобритания
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