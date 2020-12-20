Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Выберите регион
Москва

Французский экстремал побил мировой рекорд по нахождению в ледяной воде 

ТК «Звезда» 1 час назад
Экстремал простоял во льду более 2,5 часов
Фото: Instagram
Французский экстремал Ромен Вандендорп установил мировой рекорд по времени пребывания в емкости со льдом. Мужчина продержался 2 часа 35 минут и 33 секунды.

«Я очень счастлив. Это доказывает, что не нужно быть суперменом, чтобы сделать нечто столь же безумное. Если есть мечта, нужно держаться за нее», — прокомментировал он свое достижение в интервью газете La VDN.

Француз тренировался два года, отмечает издание. Во время испытания за рекордсменом постоянно следили медики, готовые в любую минуту прийти на помощь, но она не понадобилась. Температура в специальной капсуле, в которой находился экстремал, достигала -18 градусов.

«Снаружи кажется, что перед вами обычный парень, который стоит в коробке с кубиками льда, но, уверяю вас, внутри меня происходит много чего. Если первый час я все контролировал, то остальное время приходилось сохранять концентрацию, чтобы справиться с дрожью», — добавил Вандендорп.

Свое достижение он посвятил детям, страдающим онкологическими заболеваниями. Мужчина активно занимается благотворительностью и оказывает финансовую поддержку исследователям и ученым.
Видео дня. Дом-2 закрывается - последний выпуск выйдет 30 декабря
ТК «Звезда»: последние новости
Обаму обвинили в «унижении» Евросоюза Обаму обвинили в «унижении» Евросоюза В Германии признали преимущества российской вакцины от COVID-19 В Германии признали преимущества российской вакцины от COVID-19 В ВОЗ высказались о более заразном типе COVID-19 В ВОЗ высказались о более заразном типе COVID-19
Комментарии 2
В мире
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео победы Головкина
00:41
Опубликовано видео победы Головкина
США
Белорусский самолет срезал деревья при взлете и попал на видео
00:49
Белорусский самолет срезал деревья при взлете и попал на видео
В мире
Внедорожник столкнул трамвай с рельсов и попал на видео
00:03
Внедорожник столкнул трамвай с рельсов и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео запуска ракеты «Союз-2.1б» с британскими спутниками
00:31
Опубликовано видео запуска ракеты «Союз-2.1б» с британскими спутниками
Технологии
Мощная лавина на горнолыжном курорте Шерегеш попала на видео
01:23
Мощная лавина на горнолыжном курорте Шерегеш попала на видео
Происшествия
Последствия ДТП BMW с русской печью попали на видео
00:23
Последствия ДТП BMW с русской печью попали на видео
Происшествия
Погоня с перестрелкой в Подмосковье попала на видео
00:30
Погоня с перестрелкой в Подмосковье попала на видео
Происшествия
Облава на работавший ночью московский бар попала на видео
00:57
Облава на работавший ночью московский бар попала на видео
Новости Москвы
Вице-президент США привился вакциной от коронавируса в прямом эфире и попал на видео
00:30
Вице-президент США привился вакциной от коронавируса в прямом эфире и попал на видео
США
Крупный пожар в здании Мосгоргеотреста в Москве попал на видео
00:09
Крупный пожар в здании Мосгоргеотреста в Москве попал на видео
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение