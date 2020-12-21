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Москва

В США отказались обвинять Россию в кибератаке 

Прайм и ещё 12 24 минуты назад
США приняли решение по новому обвинению РФ
Фото: © РИА Новости. Владимир Трефилов
Представители Белого дома планировали опубликовать 19 декабря заявление о причастности России к массовой хакерской атаке. Однако в последний момент они получили приказ отменить публикацию, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на The Associated Press.
По данным источников агентства, в заявлении утверждалось, что Россия сыграла основную роль в кибератаке. В Белом доме не объяснили, почему решено не публиковать данное заявление.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео сказал, что с большой долей вероятности за атакой стоит Россия. После этого президент США Дональд Трамп заявил, что считает раздутыми сообщения о хакерской атаке. По его мнению, за ней может стоять не Россия, а Китай.
СМИ сообщили о хакерской атаке еще 14 декабря. Хакеры получили доступ к системам нескольких министерств, Госдепа и т.д. По данным СМИ, за атакой стоят хакеры Cozy Bear (APT29), якобы связанные с российской разведкой. Кремль отрицает причастность Москвы к атакам.
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В мире , Политика , Дональд Трамп , Госдеп США , Associated Press , Китай , Москва , США
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