США приняли решение по новому обвинению РФ

Представители Белого дома планировали опубликовать 19 декабря заявление о причастности России к массовой хакерской атаке. Однако в последний момент они получили приказ отменить публикацию, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на The Associated Press.

По данным источников агентства, в заявлении утверждалось, что Россия сыграла основную роль в кибератаке. В Белом доме не объяснили, почему решено не публиковать данное заявление.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сказал, что с большой долей вероятности за атакой стоит Россия. После этого президент США Дональд Трамп заявил, что считает раздутыми сообщения о хакерской атаке. По его мнению, за ней может стоять не Россия, а Китай.