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Трамп вновь заявил, что Байден проиграл президентские выборы в США 

ТАСС 1 час назад
Трамп снова заявил о поражении Байдена в президентских выборах в США
Фото: Reuters
Действующий президент США Дональд Трамп вновь утверждает, что его противник демократ Джозеф Байден проиграл президентские выборы в США.

"Он не выигрывал выборы. Он проиграл во всех шести колеблющихся штатах с большим отрывом. Потом они вбросили сотни тысяч голосов в каждом из них и были пойманы на этом. Теперь политикам-республиканцам нужно бороться за то, чтобы их великолепную победу не украли. Не будьте слабыми дураками!" — написал американский лидер в субботу на своей странице в Twitter.

Коллегия выборщиков 14 декабря утвердила результаты голосования на выборах президента США, в соответствии с которыми Байден станет новым главой государства. В поддержку демократа выступили 306 выборщиков, а в пользу действующего президента республиканца Дональда Трампа — 232. Чтобы стать президентом США, кандидату необходимо получить 270 голосов.
Трамп не признает свое поражение и ранее заявлял о намерении обращаться в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей. Пока действия юристов Трампа остаются безуспешными. В конце ноября республиканец заверял, что покинет Белый дом, если за Байдена проголосует коллегия выборщиков.
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп
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