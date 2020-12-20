Популярная блогерша умерла из-за анорексии в 24 года

Девушка-анорексичка несколько лет пыталась победить болезнь и умерла во время отдыха на Канарских островах.

24-летняя Йоси Мария из Германии была известна благодаря блогу в Instagram, где она рассказывала о своей борьбе с анорексией и вдохновляла тысячи людей по всему миру.

На протяжении нескольких лет девушка пыталась справиться с заболеванием с помощью спорта и поддержки близких.

Мария отправилась в путешествие на Канарские острова, во время перелета ей внезапно стало плохо. По прибытию в отель она решила вздремнуть и набраться сил, однако так и не смогла проснуться — девушка умерла во сне на руках у подруги. Об этом сообщает издание The Sun.

Родные девушки были шокированы ее внезапной кончиной, поскольку Мария была полна решимости преодолеть болезнь и вернуться к нормальной жизни. Незадолго до гибели инстаблогерша поделилась со своими подписчиками, что не хочет оказаться в числе тех 10 процентов, кто так и не смог победить анорексию.

«Мы до последнего восхищались тобой, глядя на твою борьбу с этой серьезной болезнью, и нам пришлось беспомощно наблюдать, как ты проиграла эту битву», — написала мать погибшей под одной из последних публикаций.

Напомним, что недавно врачи обеспокоились новым опасным трендом в TikTok, который пропагандирует и романтизирует анорексию. Правила TikTok запрещают идеализацию расстройств пищевого поведения, такие ролики удаляют, но они все равно выходят в тренды и попадают в рекомендации.