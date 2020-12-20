Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Выберите регион
Москва

Популярная 24-летняя блогерша умерла из-за анорексии 

WMJ.ru и ещё 1 33 минуты назад
Популярная блогерша умерла из-за анорексии в 24 года
Фото: Instagram
Девушка-анорексичка несколько лет пыталась победить болезнь и умерла во время отдыха на Канарских островах.
24-летняя Йоси Мария из Германии была известна благодаря блогу в Instagram, где она рассказывала о своей борьбе с анорексией и вдохновляла тысячи людей по всему миру.
На протяжении нескольких лет девушка пыталась справиться с заболеванием с помощью спорта и поддержки близких.
Мария отправилась в путешествие на Канарские острова, во время перелета ей внезапно стало плохо. По прибытию в отель она решила вздремнуть и набраться сил, однако так и не смогла проснуться — девушка умерла во сне на руках у подруги. Об этом сообщает издание The Sun.
Родные девушки были шокированы ее внезапной кончиной, поскольку Мария была полна решимости преодолеть болезнь и вернуться к нормальной жизни. Незадолго до гибели инстаблогерша поделилась со своими подписчиками, что не хочет оказаться в числе тех 10 процентов, кто так и не смог победить анорексию.

«Мы до последнего восхищались тобой, глядя на твою борьбу с этой серьезной болезнью, и нам пришлось беспомощно наблюдать, как ты проиграла эту битву», — написала мать погибшей под одной из последних публикаций.

Напомним, что недавно врачи обеспокоились новым опасным трендом в TikTok, который пропагандирует и романтизирует анорексию. Правила TikTok запрещают идеализацию расстройств пищевого поведения, такие ролики удаляют, но они все равно выходят в тренды и попадают в рекомендации.
Видео дня. Кличко зажёг: пожар на открытии ёлки в Киеве
WMJ.ru: последние новости
«Розовых очков больше нет»: Решетова высказалась о главных уроках года «Розовых очков больше нет»: Решетова высказалась о главных уроках года Собчак грубо высмеяла молодую жену Петросяна за шутку с Тортилой Собчак грубо высмеяла молодую жену Петросяна за шутку с Тортилой Скончалась актриса «Мажора» Светлана Обидина Скончалась актриса «Мажора» Светлана Обидина
Комментарии
В мире , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Толпы покидающих Лондон людей попали на видео
00:11
Толпы покидающих Лондон людей попали на видео
В мире
В Петербурге школьницы потушили Вечный огонь и попали на видео
00:25
В Петербурге школьницы потушили Вечный огонь и попали на видео
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы в торговом центре в США
01:00
Появилось видео с места стрельбы в торговом центре в США
Происшествия
Появилось видео с Путиным у монумента разведчикам
00:44
Появилось видео с Путиным у монумента разведчикам
Общество
Появилось видео победы Альвареса над суперчемпионом
00:16
Появилось видео победы Альвареса над суперчемпионом
В мире
Пожар на открытии главной елки Украины попал на видео
01:30
Пожар на открытии главной елки Украины попал на видео
Пожары
Обрушение горного утеса на автомобильную дорогу в Дагестане сняли на видео
00:34
Обрушение горного утеса на автомобильную дорогу в Дагестане сняли на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва в Кабуле
00:24
Опубликовано видео с места взрыва в Кабуле
Происшествия
Охранник обстрелял дворников на парковке и попал на видео
00:33
Охранник обстрелял дворников на парковке и попал на видео
Происшествия
Автомобиль скорой вылетел на тротуар после ДТП и попал на видео
00:24
Автомобиль скорой вылетел на тротуар после ДТП и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение