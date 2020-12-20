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Украинцев возмутила рекомендация минздрава отказаться от сала 

News.ru и ещё 1 10 минут назад
Украинцев возмутила рекомендация минздрава отказаться от сала
Фото: depositphotos.com
Жителей Украины возмутила рекомендация министерства здравоохранения страны не употреблять в пищу сало, сливочное масло, жареное мясо и ряд других продуктов.
Советы по правильному питанию ведомство опубликовало в Facebook. Там отмечается, что насыщенные жиры и трансжиры способствуют повышению уровня холестерина в крови, развитию диабета, сердечно-сосудистых заболеваний.

Старайся не использовать сало и сливочное масло. Вместо этого выбирай для приготовления пищи масло, но небольшое количество и не обработанное, то есть холодного отжима, как то подсолнечное, оливковое или кунжутное, — гласит одна из рекомендаций министерства.

В сообщении также отмечается, что к полезным продуктам относятся авокадо, арахисовое и миндальное масло, лосось, тунец, сардины, орехи, подсолнечные, тыквенные и льняные семечки.
Пользователи соцсети потребовали «остановить нападки на сало». Они отметили, что одним из свойств этого продукта является поддержка нормального уровня холестерина.

С каких это пор сало вредно для здоровья? Вы там в сосну ударились? — говорится в одном из комментариев.

Пользователи также порекомендовали специалистам минздрава оставить такие советы при себе и заняться своими непосредственными обязанностями — лечением людей.
Ранее NEWS.ru писал, что врач и телеведущий Александр Мясников развеял заблуждения о вредных продуктах. Медик в отметил, что особенно сильно изменились представления врачей о таких продуктах, как сливочное масло, растительное масло, мясо, молоко, яйца и вино. По словам Мясникова, ранее считалось, что красное мясо провоцирует инфаркты и инсульты, однако исследование показало, что эти представления ошибочны. Доктор оговорился, что злоупотреблять красным мясом в любом случае не следует, так как оно является канцерогенным фактором.
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Комментарии 1
В мире , Александр Мясников , Минздрав РФ
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