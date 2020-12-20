Украинцев возмутила рекомендация минздрава отказаться от сала 

Жителей Украины возмутила рекомендация министерства здравоохранения страны не употреблять в пищу сало, сливочное масло, жареное мясо и ряд других продуктов.

Советы по правильному питанию ведомство опубликовало в Facebook. Там отмечается, что насыщенные жиры и трансжиры способствуют повышению уровня холестерина в крови, развитию диабета, сердечно-сосудистых заболеваний.

Старайся не использовать сало и сливочное масло. Вместо этого выбирай для приготовления пищи масло, но небольшое количество и не обработанное, то есть холодного отжима, как то подсолнечное, оливковое или кунжутное, — гласит одна из рекомендаций министерства.

В сообщении также отмечается, что к полезным продуктам относятся авокадо, арахисовое и миндальное масло, лосось, тунец, сардины, орехи, подсолнечные, тыквенные и льняные семечки.

Пользователи соцсети потребовали «остановить нападки на сало». Они отметили, что одним из свойств этого продукта является поддержка нормального уровня холестерина.

С каких это пор сало вредно для здоровья? Вы там в сосну ударились? — говорится в одном из комментариев.

Пользователи также порекомендовали специалистам минздрава оставить такие советы при себе и заняться своими непосредственными обязанностями — лечением людей.