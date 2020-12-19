В ВОЗ призвали не ожидать избавления от коронавируса в 2021 году

«Я надеюсь, что пандемию мы остановим. Что такое пандемия — это значит одновременное заболевание многих людей вокруг земного шара. Но вирус останется с нами. Я боюсь, что мы от «короны» не избавимся так скоро», — сказала Вуйнович в эфире телеканала «Россия-1».