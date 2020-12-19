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В ВОЗ считают, что коронавирус не уйдет в 2021 году 

Парламентская газета 21 минуту назад
В ВОЗ призвали не ожидать избавления от коронавируса в 2021 году
Фото: Reuters
Пандемию COVID-19 можно будет остановить уже в следующем году, но от коронавируса мир избавится не скоро, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. Об этом 19 декабря сообщает ТАСС.

«Я надеюсь, что пандемию мы остановим. Что такое пандемия — это значит одновременное заболевание многих людей вокруг земного шара. Но вирус останется с нами. Я боюсь, что мы от «короны» не избавимся так скоро», — сказала Вуйнович в эфире телеканала «Россия-1».

Представитель ВОЗ обратила внимание, что разрабатываемые сейчас вакцинные препараты не лишатся эффективности при мутациях вируса.
Мутация вируса, считает она, является нормальным проявлением.

«Очень важно понять, что не любое изменение генома вируса значит изменение его поведения. Мы не видим ситуацию, где вирус настолько изменился, что он меняет свое поведение и будет менять даже и пандемию», — добавила Мелита Вуйнович.

Ранее Вуйнович заявила, что ситуацию с распространением COVID-19 можно назвать войной между человечеством и миром вирусов.
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В мире , Мелита Вуйнович , ВОЗ , ИТАР-ТАСС
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