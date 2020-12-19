Британцы призвали извиниться перед Путиным «сбежавшего» журналиста BBC 

Британцы потребовали, чтобы корреспондент BBC Стивен Розенберг извинился перед президентом РФ Владимиром Путиным за инцидент на Большой пресс-конференции. Розенберг задал провокационный вопрос, а затем покинул зал.

За это представитель британской радиовещательной корпорации, существующей на деньги граждан, подвергся ожесточенной критике в твиттере

«Перед сотнями миллионов людей на международной пресс-конференции Путина в Москве, журналист Стив Розенберг манкировал работой, за которую ему платят, и снова превратил Британию в посмешище», — пишут пользователи.

Сам Розенберг заявил, что не проявлял неуважения к Путину, а просто спешил в редакцию. Однако пользователи требуют извинений перед российским лидером.

«Вот, Стив, мяч на твоей половине поля. Извинишься ли ты перед нами, британским народом, за неподобающее поведение и перед президентом Путиным за свои безосновательные обвинения и неподкрепленные утверждения о виновности России?» — вопрошают у представителя британской государственной телерадиокомпании.

Напомним, бюджет BBC формирует специальный налог, который платят все жители Британии. Корпорация не имеет акционеров. Чаще всего ее называют общественной, а не государственной компанией. При этом BBC возглавляется советом директоров, состоящим из 12 попечителей, назначаемых английской королевой по предложению кабинета министров.

Ежегодная Большая конференция Путина прошла на этой неделе и длилась несколько часов. Розенберг, задавая вопрос президенту, заявил, что Россия якобы начала Холодную войну против Запада.