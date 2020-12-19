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Москва

Британцы призвали извиниться перед Путиным «сбежавшего» журналиста BBC 

Майк Габриелян 46 минут назад
Британцы потребовали, чтобы корреспондент BBC Стивен Розенберг извинился перед президентом РФ Владимиром Путиным за инцидент на Большой пресс-конференции. Розенберг задал провокационный вопрос, а затем покинул зал.
За это представитель британской радиовещательной корпорации, существующей на деньги граждан, подвергся ожесточенной критике в твиттере.

«Перед сотнями миллионов людей на международной пресс-конференции Путина в Москве, журналист Стив Розенберг манкировал работой, за которую ему платят, и снова превратил Британию в посмешище», — пишут пользователи.

Сам Розенберг заявил, что не проявлял неуважения к Путину, а просто спешил в редакцию. Однако пользователи требуют извинений перед российским лидером.

«Вот, Стив, мяч на твоей половине поля. Извинишься ли ты перед нами, британским народом, за неподобающее поведение и перед президентом Путиным за свои безосновательные обвинения и неподкрепленные утверждения о виновности России?» — вопрошают у представителя британской государственной телерадиокомпании.

Почему журналист ВВС сбежал после резкого ответа Путина
Напомним, бюджет BBC формирует специальный налог, который платят все жители Британии. Корпорация не имеет акционеров. Чаще всего ее называют общественной, а не государственной компанией. При этом BBC возглавляется советом директоров, состоящим из 12 попечителей, назначаемых английской королевой по предложению кабинета министров.
Ежегодная Большая конференция Путина прошла на этой неделе и длилась несколько часов. Розенберг, задавая вопрос президенту, заявил, что Россия якобы начала Холодную войну против Запада.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Владимир Путин рассказал на пресс-конференции о «море проблем».
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В мире , Видео , Политика , Владимир Путин
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