По его словам, США нужно принимать большие эффективные методы, а не просто вводить санкции.

«Методы, используемые для проведения кибер-взлома, являются частью российских киберопераций», — написал Рубио.

При этом он ответил, что необходимо быть уверенными в том, кто непосредственно стоит за совершенными атаками. Республиканец подчеркнул, что США не должны ошибиться в заявлениях, чтобы ответить в дальнейшем необходимыми мерами, а не только санкциями.

Ранее американские спецслужбы сообщили, что компьютерные сети федерального правительства США долгое время подвергались кибератакам.