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В Германии признали преимущества российской вакцины от COVID-19 

ТК «Звезда» и ещё 5 1 час назад
В Германии признали преимущества российской вакцины от коронавируса
Фото: ТАСС
В Германии вирусолог признал преимущества российской вакцины от COVID-19. Профессор Гейдельбергского университета Ральф Бартеншлагер уточнил, что вакцины на основе аденовируса (к примеру, «Спутник V», разработанная НИЦ имени Гамалеи совместно Минобороны РФ) проще транспортировать. Дело в том, что препарат не нужно перевозить при сверхнизких температурах.

«Для многих стран подойдет не РНК-вакцина, по крайней мере в ее нынешнем виде», — подчеркнул специалист в эфире канала «Россия 1».

Специалист уточнил, что другие вакцины же можно доставлять только при -70 °C. Для многих стран это вообще нереализуемо.
Ранее сообщалось, что во всех регионах России началась вакцинация от COVID-19, препарат был доставлен во все субъекты. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании совета по борьбе с коронавирусом.
Все регионы страны подготовлены к принятию вакцины, были разработаны параметры качества перевозки, хранения, а также самой вакцинации с памятками для пациентов и медиков.
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В мире , Министерство обороны , Германия
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