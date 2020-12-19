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Москва

Пашинян заявил о предотвращении возобновления военных действий у южных границ Армении 

Газета.Ru 30 минут назад
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в течение последних нескольких дней удалось предотвратить возобновление боевых действий близ Сюникской области на юге страны. Об этом сообщает «Интерфакс».
Он напомнил, что в настоящее время на Сюника ведется процесс уточнения границ с Азербайджаном. Армянские вооруженные силы находятся на международно-признанных границах.

«Это привносит определенные изменения, сложности и неудобства в знакомую нам атмосферу. Звучат эмоциональные оценки, что происходящее угрожает потерей Сюника. Но реальность в обратном. Все это делается для гарантирования безопасности Сюника», — уточнил армянский премьер во время видеообращения к своему народу.

По его словам, если бы эскалация произошла за пределами международно-признанных границ Армении, то она перенеслась бы в Сюникскую область со всеми вытекающими последствиями.
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Он также отметил, что пограничные войска России полностью вовлечены в Сюнике, что «создает новую ситуацию в сфере безопасности».
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В мире , Армия , Видео , Никол Пашинян
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