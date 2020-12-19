Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Выберите регион
Москва

Вильнюс попросил ЕС защитить литовских судей от России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Вильнюс попросил ЕС защитить литовских судей от России
Фото: Reuters
Министр юстиции Литвы Эвелина Добровольска попросила ЕС обеспечить защиту литовских судей, которым в России предъявлены обвинения за заведомо неправосудный приговор.
Во время переговоров с еврокомиссаром по вопросам юстиции Дидье Рейндерсом она заявила, что нужно «создать эффективный механизм защиты граждан ЕС» от «необоснованных решений третьих стран». Добровольска заявила, что российские обвинения являются «политически мотивированным давлением». Литва намерена «защищать должностных лиц» республики и выступать в Совете ЕС «за выработку общих решений по борьбе с такими неправовыми и политически мотивированными ситуациями», передает ТАСС.
Напомним, Следственный комитет России заочно предъявил обвинение судьям из Литвы, которые вынесли приговор более 50 россиянам по факту беспорядков в Вильнюсе в 1991 году. В марте 2019 судебная коллегия Вильнюсского окружного суда Литвы в составе председателя Айноры Мацявичене, судей Виргинии Пакальните-Тамошюнайте и Артураса Шумскаса вынесла «заведомо неправосудный приговор».
Видео дня. Конфликт Пригожина и Шнурова разгорелся с новой силой
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Помпео обвинил Китай в «краже американских секретов» Помпео обвинил Китай в «краже американских секретов» «Брать пример с Путина должны все мировые лидеры» «Брать пример с Путина должны все мировые лидеры» Американская Moderna уничтожила 400 тыс. доз вакцины от коронавируса Американская Moderna уничтожила 400 тыс. доз вакцины от коронавируса
Комментарии 3
В мире , ЕС , Совет Европы , СКР , ИТАР-ТАСС , Вильнюс , Литва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пьяный зритель сорвал выступление Валерия Леонтьева
01:17
Пьяный зритель сорвал выступление Валерия Леонтьева
Шоу-бизнес
Коза и бараны атаковали мэрию и попали на видео в Турции
01:25
Коза и бараны атаковали мэрию и попали на видео в Турции
В мире Общество
Россиян наняли полоть сорняки под снегом в -25
00:54
Россиян наняли полоть сорняки под снегом в -25
Общество
Ребенок сбежал из дома в одних трусах в Москве
00:10
Ребенок сбежал из дома в одних трусах в Москве
Происшествия Новости Москвы
Росгвардейцы жестко задержали безмасочника в Твери
00:46
Росгвардейцы жестко задержали безмасочника в Твери
Происшествия
Россиянку с чугунной скамейкой прогнали из автобуса
00:58
Россиянку с чугунной скамейкой прогнали из автобуса
Общество
Барон Сибири принес присягу королеве Англии
00:47
Барон Сибири принес присягу королеве Англии
В мире Общество
Штурм квартиры с плененной москвичкой попал на видео
00:57
Штурм квартиры с плененной москвичкой попал на видео
Происшествия Криминал
Медсестра упала в обморок после прививки от коронавируса
00:46
Медсестра упала в обморок после прививки от коронавируса
В мире Происшествия
Пьяный лихач едва не задавил детей в Дагестане
00:08
Пьяный лихач едва не задавил детей в Дагестане
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение