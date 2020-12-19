NBC News: коронавирус поставил США на колени 

Пандемия коронавируса поставила на колени Соединённые Штаты — самую богатую и могущественную страну в мире. К такому выводу пришли американские журналисты.

США оказались парализованы перед величайшим эпидемиологическим кризисом в истории страны. Страна стремительно приближаются к мрачной вехе: 300 тысяч летальных исходов из более чем 15 миллионов подтверждённых случаев заражения. Надежды американцев, связанные с тем, что власти бросят на борьбу с инфекцией огромные финансовые и интеллектуальные возможности, а также технологическую мощь, не оправдались, передаёт NBC News.

Издание отмечает, что в первые два дня декабря в Соединённых Штатах новых смертей от коронавируса (5157) зарегистрировано больше, чем за весь март. Весной вирус свирепствовал в основном на северо-востоке страны, особенно в Нью-Йорке , теперь же смертность растёт везде.

Авторы публикации считают, что пандемия коронавируса выявила целый спектр системных проблем: больницам не хватает финансирования, инфраструктура в сельской местности и бедных районах разваливается, необходимую экономическую помощь гражданам тормозит законодательство. Кроме того, у многих американцев нет даже медицинской страховки на лечение, а общество раздирают культурная война и «межплеменная вражда».

Наиболее болезненным удар оказался для цветных общин, «обнажив язвы системного расизма и экономического неравенства». А сопутствующие заболевания, распространённые среди американцев, — гипертония и диабет — усугубляют положение дел для этой категории населения.

В статье говорится, что несмотря на планирующуюся вакцинацию, её эффект на здоровье людей скажется не ранее 2021 года. Эксперты предупреждают, что в ближайшие недели и месяцы Штаты ждут «новые смерти и отчаяние, переполненные больницы и очереди на бирже труда».

По прогнозам, к 1 марта число погибших от коронавирусной инфекции в Соединённых Штатах составит больше 460 тысяч человек. При этом эксперты не исключают, что похолодание и низкая влажность воздуха приведут к 250–300 тысячам новых случаев заражения в день.

Чтобы избежать страшных сценариев в начале 2021 года, эпидемиологи просят американцев неукоснительно выполнять меры предосторожности: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, свести контакты к минимуму и не ездить за пределы штата, в котором они живут.

Ранее стало известно, что в планы проигравшего выборы в США, но пока остающегося президентом Дональда Трампа входило позволить миллионам американцев заразиться коронавирусом, чтобы выработать коллективный иммунитет к инфекции. Намерения Белого дома были раскрыты в электронных письмах, полученных одним из чиновников.

6 декабря Трамп объявил о начале вакцинации населения против COVID-19. В Белом доме заявляли, что среди тех, кому в первую очередь сделают прививку, будут высокопоставленные чиновники, в том числе из администрации президента

14 декабря началась вакцинация от COVID-19 с использованием вакцины, созданной совместно американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. В первую очередь прививку получают медицинские работники и постояльцы домов престарелых.

Итоговый анализ клинических испытаний вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech продемонстрировал её эффективность на уровне 95%. В настоящее время третья фаза клинических испытаний препарата завершилась, писал NEWS.ru.