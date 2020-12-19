Президент Чили пожаловался сам на себя и заплатил штраф

Президент Чили Себастьян Пинера был вынужден заплатить штраф в размере 3500 долларов за общение без маски. Об этом сообщает Reuters

Пинера сам пожаловался на себя властям после того, как в сети стала набирать популярность фотография, на которой он изображен без средств индивидуальной защиты вместе с другим человеком. Отмечается, что во время прогулки по пляжу к главе государства подошла незнакомка и попросила сделать селфи, однако во время фотосъемки никто из ее участников не надел маску.

В Чили действуют строгие правила касательно ношения масок в публичных местах и при общении, введенные для борьбы с пандемией коронавируса. Их нарушителям грозят внушительные штрафы или даже тюремные сроки.