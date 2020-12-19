В Евросоюзе призвали искать баланс в отношениях с Россией 

"С момента своего создания Османская и Российская империи были частью этого уравнения. И сегодня по-прежнему ясно, что Европейский союз не сможет добиться стабильности на континенте, пока он не найдет правильный баланс в своих отношениях с Турцией и Российской Федерацией", — выразил мнение глава европейской дипломатии.