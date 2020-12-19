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В Евросоюзе призвали искать баланс в отношениях с Россией 

РИА Новости 46 минут назад
В Евросоюзе призвали искать баланс в отношениях с Россией
Фото: © AP Photo / Pool/Olivier Hoslet
Евросоюз не сможет добиться стабильности на континенте, пока не найдет правильного баланса в своих отношениях с Россией и Турцией, написал в своем блоге глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель отметил, что европейская интеграция была продиктована необходимостью устранить конфликты между странами, которые "на протяжении многих столетий характеризовали европейскую историю".

"С момента своего создания Османская и Российская империи были частью этого уравнения. И сегодня по-прежнему ясно, что Европейский союз не сможет добиться стабильности на континенте, пока он не найдет правильный баланс в своих отношениях с Турцией и Российской Федерацией", — выразил мнение глава европейской дипломатии.

В среду глава МИД России Сергей Лавров заявил, что все факты говорят о неготовности Евросоюза к нормальным отношениям с Москвой. При этом ЕС в очередной раз продлил действие экономических санкций против "отдельных секторов российской экономики", введенных из-за ситуации на Украине.
Отношения Москвы и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Москву обвинили во вмешательстве и ввели против нее санкции, Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение. Также власти не раз отмечали, что разговаривать с Москвой на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно подчеркивала, что не участвует в конфликте на Украине и не является субъектом минских соглашений по урегулированию.
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В мире , Санкции , Крым наш , Жозеп Боррель , Сергей Лавров , МИД , ЕС , Москва , Турция
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