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Помпео обвинил Китай в распространении дезинформации о коронавирусе 

RT на русском 50 минут назад
Помпео обвинил Китай в дезинформации о коронавирусе
Фото: Reuters
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в распространении дезинформации о коронавирусной инфекции и в воспрепятствовании работе ВОЗ.

«Коммунистическая партия Китая по-прежнему распространяет дезинформацию о вирусе и мешает расследованию ВОЗ по его возникновению и распространению», — говорится в заявлении Помпео.

По его словам, КНР «продвигает вакцины, по которым нет важных данных о безопасности и эффективности».
Глава Госдепа считает, что действия Пекина «подвергают опасности граждан Китая и весь мир».
Китайские власти отвергают претензии Вашингтона по коронавирусу.
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В мире , ВОЗ , Госдеп США , Китай , Пекин , США
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