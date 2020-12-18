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Помпео обвинил Китай в помехах ВОЗ и неэффективности вакцины 

РИА Новости 22 минуты назад
Помпео обвинил Китай в препятствии работе ВОЗ
Фото: Reuters
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил КНР в воспрепятствовании работе ВОЗ и в том, что эффективность разрабатываемых в Китае вакцин не подтверждена.

"Коммунистическая партия Китая по-прежнему распространяет дезинформацию о вирусе и мешает расследованию ВОЗ по его возникновению и распространению. Она также продвигает вакцины, по которым нет важных данных по безопасности и эффективности из-за полного неуважения к принципу транспарентности и ответственности относительно важнейших испытаний. Оба действия подвергают опасности граждан Китая и весь мир", — говорится в заявлении Помпео.

Он при этом заявил, что вирус победят "США и другие свободные страны, такие как Германия и Великобритания".
Китай претензии США по COVID-19 отвергает.
В пятницу ВОЗ заявила, что международная команда экспертов направится в начале января в Китай, чтобы изучить происхождение вируса.
Газета South China Morning Post сообщила в пятницу, что Китай намерен привить от коронавируса 50 миллионов человек до китайского Нового года (в 2021 году отмечается 12 февраля). Речь идет о китайских вакцинах производства Sinopharm и Sinovac Biotech.
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В мире , ВОЗ
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