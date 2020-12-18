Власти Белоруссии захотели сделать платным выезд из страны

Местные власти Белоруссии в 2021 году могут получить право вводить денежный сбор за выезд из страны за рубеж транспортными средствами, максимальная масса которых не превышает 5 тонн, сообщил в пятницу министр финансов республики Юрий Селиверстов.

По его словам, это предусмотрено законопроектом об изменениях в налоговый кодекс страны. Согласно документу, областным Советам депутатов могут разрешить вводить местный сбор за пересечение границы транспортными средствами, максимальная масса которых не превышает 5 тонн, в размере не более трех базовых величин.

Сейчас это 81 белорусский рубль, или примерно 32 доллара.

"Объектом взимания этого сбора будет транспортное средство, которое пересекает границу на выезд", — приводит слова Селиверстова Telegram-канал Sputnik Беларусь.

По его словам, если такой подход будет одобрен, собранные средства с учетом пандемии могут направляться на мероприятия по дезинфекции, обеспечению необходимым пункты пропуска. Министр сказал, что некоторое время назад такой сбор уже существовал.