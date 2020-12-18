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В Австрии вводят третий локдаун 

Российская Газета 54 минуты назад
В Австрии вводят третий локдаун
Фото: Reuters
Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил 18 декабря, что вводит в стране уже третий по счету локдаун, который продлится почти месяц, с 26 декабря по 24 января. Об этом сообщают австрийские СМИ.
На время карантина предполагается запретить жителям выходить из дома за исключением экстренных случаев, посещения магазинов или занятий спортом. Прекратят работу магазины, за исключением продуктовых и аптек. Также останутся закрытыми кинотеатры, концертные залы.
Не исключено, что новый карантин помешает открыть подъемники на горнолыжных курортах. Также останутся закрытыми отели.
Несмотря на то, что второй локдаун, введенный в ноябре, помог снизить число ежедневно выявляемых заболевших с пиковых девяти тысяч до трех тысяч человек, власти опасаются, что предстоящие рождественские праздники и массовое общение людей приведут к новому росту заболеваемости.
15-18 января власти планируют провести большое тестирование по всей стране, и в зависимости от его результатов будет приниматься решение об ослаблении или продлении ограничительных мер.
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Комментарии
В мире , Себастьян Курц , Австрия
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