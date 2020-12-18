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Германия готова производить российскую вакцину от коронавируса на своих предприятиях. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РФ по итогам телефонного разговора министров здравоохранения России и ФРГ Михаила Мурашко и Йенса Шпана.

Мурашко сообщил Шпану об эффективности российских вакцин и о специальной онлайн-платформе, где содержится информация о вакцинированных людях.

Глава Минздрава ФРГ сообщил Мурашко о готовности привлечь немецкие компании для совместного с Россией производства вакцин.

Согласно договоренности, в ближайшее время российские и немецкие эксперты проведут переговоры по вопросу поиска производственных мощностей для совместного производства российских вакцин.

Как сообщал «Рамблер», ранее редакция ведущего научного журнала Science признала создание РНК-вакцин Moderna и Pfizer-BioNTech, а также российской «Спутник V» и ее зарубежных аналогов главным научным прорывом года.