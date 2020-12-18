Границу между Арменией и Азербайджаном определили по примеру СССР

В районе армянского города Капан экскаватор «чертит» границу между Арменией и Азербайджаном, сообщает Sputnik Armenia.
Экскаватор копает ров по границе 1989 года. Минобороны Армении предупредил местных жителей отойти за пределы границы времен СССР.
Дорога из Капана в Ковсакан (Зангелан) блокируется.
Ранее секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил журналистам, что делимитация проводится на основе неких документов, не уточнив, каких именно.
Мэр Капана Геворк Парсян ранее заявил, что в результате отступления армянских сил от ранее занимаемых позиций на капанском участке под прямой наводкой противника окажутся город Капан и 12 сел, в том числе, села Давид-Бек, Кахнут, Ужанис, Егвард, Агарак, Дицмайри, Сюник, Гехануш, Чакатен, Шикаох, Неркин Анд и Цав. Отход от позиций происходит в рамках делимитации и демаркации границ с Азербайджаном.
Как сообщал «Рамблер», конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при посредничестве в лице президента России Владимира Путина договорились о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Результатом договоренности стало соглашение, согласно которому Ереван пошел на радикальные уступки. Так, Армения обязана вернуть под контроль Азербайджана территории, захваченные в начале 1990-х годов. Также азербайджанцам отойдут районы Нагорного Карабаха, завоеванные ими в течение войны в 2020 году.