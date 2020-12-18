Границу между Арменией и Азербайджаном определили по примеру СССР

Экскаватор копает ров по границе 1989 года. Минобороны Армении предупредил местных жителей отойти за пределы границы времен СССР.

Дорога из Капана в Ковсакан (Зангелан) блокируется.

Ранее секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил журналистам, что делимитация проводится на основе неких документов, не уточнив, каких именно.

Мэр Капана Геворк Парсян ранее заявил, что в результате отступления армянских сил от ранее занимаемых позиций на капанском участке под прямой наводкой противника окажутся город Капан и 12 сел, в том числе, села Давид-Бек, Кахнут, Ужанис, Егвард, Агарак, Дицмайри, Сюник, Гехануш, Чакатен, Шикаох, Неркин Анд и Цав. Отход от позиций происходит в рамках делимитации и демаркации границ с Азербайджаном.