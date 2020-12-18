Украина назначила адвоката Иосифу Сталину 

Так называемая Украинская прокуратура Крыма назначила адвоката советскому вождю Иосифу Сталину, сообщает «Страна.ua».
Киевский центр адвокатской помощи назначил Сталину известного юриста Андрея Доманского. Утром 18 декабря он уже представлял своего «клиента» в прокуратуре Крыма, которая находится в Киеве.
Украинская прокуратура подписала подозрение Иосифу Сталину и Лаврентию Берии в 2017 году. Их подозревают в преступлении, связанном с депортацией крымскотатарского народа и представителей других национальностей с территории Крымской АССР. В Минюсте Украины назвали дело «актом восстановления исторической справедливости».
Адвокат Сталина Андрей Доманский известен тем, что защищал бывшего главного редактора портала РИА «Новости» — Украина Кирилла Вышинского. Как сообщал «Рамблер», в 2018 году Вышинский был обвинен в государственной измене, провел год и три месяца в киевском СИЗО, а затем освобожден в рамках обмена между Россией и Украиной по схеме «35 на 35».