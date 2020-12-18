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Заболевший коронавирусом Макрон рассказал о своём самочувствии 

RT на русском 1 час назад
Заболевший COVID Макрон рассказал о самочувствии
Фото: Reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон, заболевший коронавирусной инфекцией, опубликовал в Twitter видео, в котором рассказал о своём самочувствии.
Глава государства поблагодарил всех за слова поддержки.

«Я в порядке, у меня те же симптомы, что и вчера: усталость, головная боль, сухой кашель», — сказал Макрон.

Президент Франции пообещал рассказывать о том, как протекает болезнь, и призвал всех к бдительности, потому что вирус, подчеркнул он, может коснуться каждого.
Накануне Елисейский дворец сообщил, что тест Макрона на COVID-19 показал положительный результат. Он ушёл на самоизоляцию и продолжает работать дистанционно из резиденции в Версале.
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В мире , Эммануэль Макрон , Франция
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