Пока вы не уснули: Украина заявила о создании Россией армии в Крыму

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На Украине потребовали "декоммунизировать" йод и зеленку
Бывший министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун в Facebook призвала жителей страны провести "декоммунизацию домашних аптечек", выбросив из них "останки совка".
В Кремле разъяснили слова Путина о помощи Донбассу
Россия не может остаться безучастной к судьбам жителей Донбасса, который находится в условиях блокады со стороны Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Болгария высылает российского дипломата по обвинениям в шпионаже
Российский дипломат должен покинуть Болгарию в течение 72 часов, поскольку прокуратура страны выдвинула в отношении него обвинения в шпионаже.
Новогодние каникулы в России предложили перенести на май
Академик РАН, депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко призвал перенести новогодние каникулы на май.
Moderna уничтожила 400 тысяч доз вакцины от коронавируса
Компания Moderna была вынуждена уничтожить 400 тыс. доз вакцины от коронавируса из-за проблемы, возникшей при производстве, заявил советник администрации действующего президента США Дональда Трампа по вакцинам Монсеф Слауи.
Умер депутат Госдумы Валентин Шурчанов
Депутат Госдумы от КПРФ Валентин Шурчанов скончался в пятницу на 74 году жизни после коронавирусной инфекции, сообщил РИА Новости его однопартиец, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов.
Политолог уличил Google в особом отношении к Путину
Онлайн-переводчик Google Translator переводит фразу «Thank you Mr President» с употреблением имени отчества российского президента.
В России вводят уголовное наказание за блокирование дорог
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал введение уголовного наказания за умышленное блокирование дорог и рекомендовал палате принять законопроект в первом чтении.
CAS запретил Путину посещать чемпионаты мира и ОИ
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне запретил российскому руководству, в том числе президенту Владимиру Путину, посещать Олимпиады и чемпионаты мира в ближайшие два года.
Россия создает армию в Крыму
Россия превращает 22-й армейский корпус ВМФ в Крыму в полноценную общевойсковую армию.