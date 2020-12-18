Пока вы не уснули: Украина заявила о создании Россией армии в Крыму

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На Украине потребовали "декоммунизировать" йод и зеленку

Бывший министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун в Facebook призвала жителей страны провести "декоммунизацию домашних аптечек", выбросив из них "останки совка".

В Кремле разъяснили слова Путина о помощи Донбассу

Россия не может остаться безучастной к судьбам жителей Донбасса, который находится в условиях блокады со стороны Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Болгария высылает российского дипломата по обвинениям в шпионаже

Российский дипломат должен покинуть Болгарию в течение 72 часов, поскольку прокуратура страны выдвинула в отношении него обвинения в шпионаже.

Новогодние каникулы в России предложили перенести на май

Moderna уничтожила 400 тысяч доз вакцины от коронавируса

Компания Moderna была вынуждена уничтожить 400 тыс. доз вакцины от коронавируса из-за проблемы, возникшей при производстве, заявил советник администрации действующего президента США Дональда Трампа по вакцинам Монсеф Слауи.

Умер депутат Госдумы Валентин Шурчанов

Депутат Госдумы от КПРФ Валентин Шурчанов скончался в пятницу на 74 году жизни после коронавирусной инфекции, сообщил РИА Новости его однопартиец, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов

Политолог уличил Google в особом отношении к Путину

Онлайн-переводчик Google Translator переводит фразу «Thank you Mr President» с употреблением имени отчества российского президента.

В России вводят уголовное наказание за блокирование дорог

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал введение уголовного наказания за умышленное блокирование дорог и рекомендовал палате принять законопроект в первом чтении.

CAS запретил Путину посещать чемпионаты мира и ОИ

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне запретил российскому руководству, в том числе президенту Владимиру Путину, посещать Олимпиады и чемпионаты мира в ближайшие два года.

Россия создает армию в Крыму

Россия превращает 22-й армейский корпус ВМФ в Крыму в полноценную общевойсковую армию.