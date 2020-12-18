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Москва

Пока вы не уснули: на Украине заявили о создании Россией армии в Крыму 

Елена Прошина 2 часа назад
Пока вы не уснули: Украина заявила о создании Россией армии в Крыму
Фото: РИА Новости
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На Украине потребовали "декоммунизировать" йод и зеленку

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В Кремле разъяснили слова Путина о помощи Донбассу

Россия не может остаться безучастной к судьбам жителей Донбасса, который находится в условиях блокады со стороны Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Болгария высылает российского дипломата по обвинениям в шпионаже

Российский дипломат должен покинуть Болгарию в течение 72 часов, поскольку прокуратура страны выдвинула в отношении него обвинения в шпионаже.
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Новогодние каникулы в России предложили перенести на май

Академик РАН, депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко призвал перенести новогодние каникулы на май.
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Moderna уничтожила 400 тысяч доз вакцины от коронавируса

Компания Moderna была вынуждена уничтожить 400 тыс. доз вакцины от коронавируса из-за проблемы, возникшей при производстве, заявил советник администрации действующего президента США Дональда Трампа по вакцинам Монсеф Слауи.
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Умер депутат Госдумы Валентин Шурчанов

Депутат Госдумы от КПРФ Валентин Шурчанов скончался в пятницу на 74 году жизни после коронавирусной инфекции, сообщил РИА Новости его однопартиец, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов.
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Политолог уличил Google в особом отношении к Путину

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В России вводят уголовное наказание за блокирование дорог

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал введение уголовного наказания за умышленное блокирование дорог и рекомендовал палате принять законопроект в первом чтении.
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CAS запретил Путину посещать чемпионаты мира и ОИ

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне запретил российскому руководству, в том числе президенту Владимиру Путину, посещать Олимпиады и чемпионаты мира в ближайшие два года.
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Россия создает армию в Крыму

Россия превращает 22-й армейский корпус ВМФ в Крыму в полноценную общевойсковую армию.
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Видео дня. Конфликт Пригожина и Шнурова разгорелся с новой силой
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В мире , Сергей Гаврилов , Дмитрий Песков , Геннадий Онищенко , Валентин Шурчанов , Дональд Трамп , Владимир Путин , Генпрокуратура РФ , Госдума , КПРФ , РАН , Конституционный комитет Госдумы , Google , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters
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