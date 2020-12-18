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Москва

США расширили санкции против России 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 16 минут назад
США расширили санкции против России
Фото: Reuters
США внесли в черный список министерства торговли четырех граждан России и три российских юридических лица, сообщил представитель американской администрации, отвечающий за торговлю.

«В списке есть несколько российских компаний, добавленных в этот пакет за приобретение, попытку приобретения предметов, требующих получения лицензии», — передает его слова ТАСС.

Кроме того, США внес в черный список 77 организаций. Большая часть из них — более 50 — из Китая. По словам представителя американской администрации, против них введены за «поддержку деятельности, направленной на слияние гражданского и военного секторов в Китае, а также серьезные нарушения прав человека, совершенные Коммунистической партией Китая против своих собственных граждан при помощи этих компаний». Кроме того, меры связаны с расширением влияния КНР в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, сообщил чиновник.
Напомним, 10 декабря Соединенные Штаты ввели санкции против физических и юридических лиц, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Под ограничения попали в том числе ФК «Ахмат», организация «Абсолютный Чемпионат Ахмат», Фонд имени Ахмата Кадырова, ООО «Мегастройинвест», клуб смешанных единоборств «Ахмат» и компания «Чеченские минеральные воды». Комментируя ситуацию, Кадыров отметил, что «ничего абсурднее в истории всего человечества не было никогда», так как «Америка начала бороться со спортом, с женами, детьми, благотворительными организациями, спортсменами, лошадьми».
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В мире , Политика , Рамзан Кадыров , ИТАР-ТАСС , США
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