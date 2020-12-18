Россия и Азербайджан закрывают сухопутную границу

«В связи с резким ростом числа людей, заразившихся коронавирусом как в России, так и в Азербайджане, а также введением внутри нашей страны строгих карантинных мер, сухопутная государственная граница между Российской Федерацией (Республика Дагестан) и Азербайджанской Республикой для перехода граждан будет закрыта до 1 марта 2021 года», — сказали там.