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Россия и Азербайджан закрывают сухопутную границу до 1 марта 

RT на русском 41 минуту назад
Россия и Азербайджан закрывают сухопутную границу
Фото: РИА Новости
Сухопутная граница между Россией и Азербайджаном закрывается до 1 марта 2021 года. Такое решение было принято из-за роста заболеваемости в обеих странах.
Об этом сообщили РИА Новости в азербайджанском посольстве в Москве.

«В связи с резким ростом числа людей, заразившихся коронавирусом как в России, так и в Азербайджане, а также введением внутри нашей страны строгих карантинных мер, сухопутная государственная граница между Российской Федерацией (Республика Дагестан) и Азербайджанской Республикой для перехода граждан будет закрыта до 1 марта 2021 года», — сказали там.

Азербайджан призвал своих граждан также воздержаться от поездок в Дагестан с целью пересечения границы.
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