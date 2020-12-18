СМИ: Китайцы называют Путина «Великим»

Китайские СМИ поддерживают заявления Путина на большой пресс-конференции. Им импонирует его сильная позиция в отношении США . Китайцы разделяют слова Путина о важности единства мира в борьбе с пандемией. Им понравилась его тонкая ирония в отношении Трампа и ядовитые реплики по Навальному. Китайские читатели называют Путина «Великим».

17 декабря в официальной резиденции Ново-Огарево президента России состоялась ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Из-за коронавируса пневмонии она прошла в видео-формате. Путин ответил на вопросы журналистов, касающиеся вопросов политики, экономики и социальной сферы России и мира.

Путин: миру не нужно искать виновных в эпидемии нового коронавируса, а следует сплотиться и бороться вместе

На вопрос журналиста о том, кто, по его мнению, несет ответственность как источник нового коронавируса, Путин ответил, что миру не следует выяснять, кто виноват, а нужно объединиться и вместе бороться с пандемией. Он также подчеркнул, что поскольку мир испытывает трудности из-за коронавируса, следует хотя бы на время пандемии отменить все санкции и торговые ограничения.

Президент заявил также, что в уходящем году есть и свои достижения, и горести, но главной проблемой остается пандемия нового коронавируса. «Конечно, это год связан с проблемой, которая у всех на устах, перед глазами стоит и которая всех нас беспокоит, — это пандемия коронавирусной инфекции. Но это характерно не только для нас, не только для России — для всего мира. Мы это хорошо знаем».

Путин сказал, что ни в одной стране мира не было медицинской системы, полностью готовой к новой коронавирусной эпидемии. Российская медицинская система показала даже большую эффективность, чем в некоторых других странах. Он считает, что Россия входит в тройку мировых лидеров по тестированию на covid-2019. Президент также подчеркнул, что Россия стала первой страной, которая разработала вакцину, «Спутник-V», и ее эффективность довольно высока. Он сказал, что сейчас РФ готовится начать массовую вакцинацию населения. Однако на вопрос журналистов, прошел ли он сам вакцинацию, Путин отшутился — возраст не позволяет, но как только специалисты разрешат, он с удовольствием привьется.

Путин: Трампу не нужно устраиваться на работу в России, потому что в США его поддерживает много людей

Кроме того, на пресс-конференции звучали вопросы про президента США Дональда Трампа и выборы. Путин подчеркнул, что российские хакеры не вмешивались в президентские выборы в Соединенных Штатах, и все это является домыслами, которые направлены на нанесение ущерба двусторонним дипломатическим отношениям. Он надеется на улучшение российско-американских отношений в будущем. После шутки журналистов о том, что Трампу придется приехать в Россию просить убежища и вопроса о том, какую должность он получит при администрации президента , Путин подчеркнул, что в этом нет надобности, поскольку Трампа поддерживает половина населения США и он не собирается уходить из политики.

Путин спрашивает западные страны: вы же умные люди, почему держите нас за дураков?

Когда вопрос зашел об отравлении Навального и напряженности в отношениях с западными странами, Путин отметил, что «белая и пушистая» Россия не должна нести ответственность за противостояние между Россией и западными странами, напротив, Запад неоднократно провоцировал Россию, а США ведут себя «агрессивно», строя военные базы по всему миру. Кроме того, Путин также выразил недовольство тем, что западные страны нарушают свои обещания в отношении России. Непрерывное расширение НАТО на восток — яркий тому пример.

Комментарии китайских читателей:

zhushushu: Чуань Цзяньго (шутливое прозвище Дональда Трампа — прим. пер.) также не может устроиться на работу в Китае, потому что он не прошел второй курс лечения, и это сорвало его первоначальные планы.

Юйбо_EDM: Стишок:

Победа это или проигрыш,

Остались те, кто защитит и поддержит.

Нет необходимости подыскивать дом в России,

И Трамп — отнюдь не Сноуден.

Удачное грудное молоко: Слова Путина Великого прекрасны, в них есть скрытый смысл…

Emerson в ответ Удачному грудному молоку: Это означает, что почти половина американцев в Соединенных Штатах поддерживает Чуань Цзяньго, и у них есть пистолеты и ружья. Если товарищ Цзяньго разозлится, они станут огненным оружием в его руках, не так ли?

guan_15683564981495: «Дональд попросил разрешения вернуться на Родину и приступить к работе». «Ответьте Дональду, что клиентские ресурсы у него еще остались, он может приступить ко второму этапу развития своего бизнеса на месте».

Далекий йо-йо: Услышав слова Путина, Трамп открыл ящик и задумчиво посмотрел на четыре паспорта: США, Германии, России и страны X. Через некоторое время он порвал все четыре паспорта и выложил из них на столе полные решимости слова «MAGA (MAKE AMERICA GRЕАT AGAIN) 2024».

Свет пяти лун: Он сказал, что Трампу не нужно искать работу в России, потому что в США есть еще много людей, которые его поддерживают. Разве Путин Великий не проявляет жестокость? Смысл в том, что он оставляет Трампа побираться в США, ха-ха.

Himu: Великий император крикнул товарищу Цзяньго: сейчас кланяться и признавать поражение — то же самое, что совершить самоубийство. Еще есть половина граждан Америки, которая поддерживает вас, так что быстро возьмите себя в руки и не сдавайтесь. В противном случае я просто опубликую все компрометирующие вас материалы, и вы умрете, не найдя последнего пристанища.

Белый дом обезумел от пустоты: Путин отрезал Трампу путь к отступлению.

Пьяным с лампой искал меч и не нашел: Путин: «Товарищ Цзяньго, вам не стоит в спешке возвращаться на Родину, лучше всего залечь в тылу врага».

Лежу поперек конца света: Это прямой приказ товарищу Чуань Цзяньго, чтобы он отправился в горы вести партизанскую войну.

guan_15749311761557: Я считаю, что мы должно горячо поприветствовать товарища Чуань Цзяньго, возвращающегося в объятья Родины. Эти четыре года дались ему нелегко.

Полная луна в ответ guan_15749311761557: Чжан Вэй сказал учителю, что в будущем товарищ Чуань Цзяньго будет удостоен «Национальной награды за особый вклад».

Высокое небо: Путин — это Путин, он презирает все эти политические сладкие речи.

Король суточного лимита: Запад не только держит людей из других стран за дураков, но и считает, что большая часть населения в западных странах тоже идиоты. Именно это во всей полноте продемонстрировала эпидемия нового коронавируса…

Хороший брат в ответ Королю суточного лимита: Проснись, западные люди просто очень глупы.

Юйбо_EDM в ответ Королю суточного лимита: Мир, который видит дурак, — идиотский, и Запад как раз такой. Посмотрите на дураков на Западе — они не могут сражаться с эпидемией, падают, словно птица с подрезанными крыльями! Если основное ваше желание — осрамиться, не лучше ли просто бить челом о землю до смерти.

guan_15837923791036: Да, по сравнению с вами, мы совершенно невинны и чисты… Китайские дипломаты должны именно так реагировать на нападки западных СМИ!

Небесное светило — глубокое море в ответ guan_15837923791036: Мы вообще не должны принимать западных репортеров или других некоторых журналистов на пресс-конференциях за голоса доброй воли или хотя бы нейтральные голоса. На самом деле, эти репортеры с Запада, только начав задавать вопросы, уже пропагандируют и продвигают свою западную идеологию, поэтому следует бесцеремонно бороться с ними еще на этапе вопросов.

guan_15904068792947: В тот день, когда Соединенные Штаты падут, все эти мелкие американские сошки сильно испугаются, что Россия захочет их уничтожить.

Зритель в ответ guan_15904068792947: Нет, все не так, если Соединенные Штаты падут, окажется, что эти мелкие сошки начнут сами яростно кусать Штаты, а затем отхватят себе кусок побольше и отправятся искать нового покровителя.

Ла Цзяньши: Западные страны так лают, потому что им уже один раз, 30 лет назад, почти удалось разрушить Россию!

Всей душой принимаю критику: Это все из-за Горбачева, поэтому до сих пор существуют такие иллюзии про Россию и Запад!

Зритель: Разве Соединенные Штаты не больше всех вмешиваются в выборы в других странах? Какие они наглые, что приписывают это другим!