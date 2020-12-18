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СМИ: Трамп объявит о ряде помилований, исключая Сноудена 

News.ru и ещё 3 59 минут назад
Трамп отказался помиловать Сноудена
Фото: Reuters
Действующий президент США Дональд Трамп готовится объявить о серии помилований. Он намерен отменить наказания для ряда своих бывших соратников.
Глава Белого дома хочет успеть помиловать определённых лиц до Рождества — при этом их имена не называются. Издание уточняет, что за всё время своего президентства Трамп помиловал лишь 44 человека — это самый низкий показатель среди всех президентов со времён Уильяма Маккинли, который был у власти ещё на рубеже XIX и XX веков, утверждает американский портал Axios со ссылкой на источник, близкий к администрации Трампа.
В конце ноября Трамп объявил о помиловании бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна, который был вынужден покинуть пост в феврале 2017 года. Особо отмечается, что американский лидер не намерен смягчать позицию в отношении бывшего сотрудника ЦРУ и АНБ Эдварда Сноудена, который после разглашения сведений, составляющих государственную тайну, проживает на территории России.

Сенатор Рэнд Пол призвал Трампа помиловать Эдварда Сноудена в своей статье для издания The Federalist. Источник, знакомый с ситуацией, сказал, что Трамп не планирует удовлетворять этот запрос, — пишет портал.

Среди прочих, Трамп рассматривал возможность помилования главу своей избирательной компании в 2016 году Пола Манафорта, а также основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Но принято ли в их отношении какое-либо решение, не уточняется.
Как ранее писал NEWS.ru, в планы Дональда Трампа входило позволить миллионам американцев заразиться коронавирусом, чтобы выработать коллективный иммунитет к инфекции. Намерения Белого дома были раскрыты в электронных письмах, полученных одним из чиновников. В них говорится, что сторонники Трампа убеждали представителей сферы здравоохранения допустить массовое заражение COVID-19 среди населения. Кроме того, они якобы уговаривали учёных «делать заявления, симпатизирующие позиции президента».
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Комментарии 1
В мире , Пол Манафорт , Эдвард Сноуден , Майкл Флинн , Дональд Трамп , АНБ , Wikileaks , ЦРУ , США
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