Прокуратура Боснии и Герцеговины возбудила дело в связи с подаренной Лаврову иконой 

"Дипломатическая нота в прокуратуру БиГ не поступала. Заведено дело, будет проведена проверка", — сообщила пресс-служба прокуратуры. Прокуратура отмечает, что завела дело на основании информации, полученной от главы МИД БиГ Бисеры Туркович, в которой сообщается о поступившей в МИД ноте украинского посольства.

Ранее Туркович сообщила, что посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило в министерство иностранных дел республики ноту с требованием вернуть украинской стороне икону из Луганска, которую Додик подарил Лаврову в ходе его визита 14 декабря. По словам министра, посольство спрашивало, как икона попала в Боснию и Герцеговину, и требовало разъяснений. Представитель мусульманской части населения БиГ министр Туркович заявила, что будет "добиваться возвращения иконы Украине".

Как сообщило агентство СРНА, Додик подарил Лаврову позолоченную икону 18 века, написанную в Луганске. Агентство разместило фото образа, предположительно, Николая Чудотворца и фотографию красной сургучной печати на обратной стороне иконы, на которой виден оттиск: "УРСР. Народный комитет образования. Укрнаука. Одесская краевая комиссия".

В понедельник Лавров на совместной пресс-конференции с Додиком в Восточном Сараеве заявил, что Россия полностью поддерживает постулаты Общего рамочного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине (Дейтонское соглашение) и призывает к их неукоснительному соблюдению всеми участниками. Как отметил министр, "давно назрел вопрос о том, чтобы передать всю полноту ответственности за Боснию и Герцеговину местным законным представителям".

Слова Лаврова вызвали возмущение двух других членов президиума БиГ Желько Комшича и Шефика Джаферовича, которые отказались встречаться с главой МИД РФ. На специальной пресс-конференции Джаферович и Комшич сообщили, что их решение связано с прозвучавшими в понедельник заявлениями российского министра по Дейтонскому соглашению, которые идут вразрез с позицией Боснии, а также отсутствием боснийского флага на встрече Лаврова с Додиком в понедельник.