Святой Януарий в Неаполе не явил чуда и напугал итальянцев 

Покровитель итальянского Неаполя святой Януарий не явил горожанам чуда, которое происходит трижды в год. Как пишет «Комсомольская правда» , это означает новые бедствия для Италии и для всего мира.

Три раза в год жители Неаполя и многочисленные туристы собираются перед кафедральным собором, где хранятся мощи заступника неаполитанцев и одного из первых христианских священномучеников святого Януария: ампула с кровью и отсеченная голова.

Служители храма выносят из капеллы ампулу с засохшей кровью святого Януария и подносят его к голове. И тогда случается чудо: кровь начинает разжижаться и даже вскипать. Если этого не происходит — жди беды.

В ХХ веке кровь святого Януария оставалась застывшей три раза: в 1939 году — перед началом Второй Мировой войны, в 1944 году — перед извержением Везувия, в 1980 году — перед сильным землетрясением.

В XXI веке кровь оставалась застывшей в 2016 году — тогда это сочли предвестником страшного землетрясения в Мексике.

При этом в Римской католической церкви осуждают попытки ассоциировать не произошедшее чудо с предстоящими бедствиями. По словам настоятеля капеллы Сокровищницы Винченцо де Грегорио, церковь «расценивает это как просьбу святого Януария о молитве, а также бдительности тех, кто несет ответственность за управление Неаполем».

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