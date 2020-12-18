Белоруссия подготовила ответ на новые санкции ЕС 

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что белорусская сторона подготовила ответ на новый пакет санкций Евросоюза.
«Наши ответные меры уже подготовлены. Некоторые из них довольно чувствительны. Пусть отдельные европейские оппоненты потом не удивляются и не пытаются перекладывать вину», — цитирует его РИА Новости.
Он подчеркнул, что Минск предпримет адекватные действия по защите прав и законных интересов своих граждан и юридических лиц.
Ранее Европейский союз ввёл третий пакет санкций в отношении ряда белорусских организаций и физических лиц.