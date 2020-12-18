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Парламент Швейцарии легализовал однополые браки 

РИА Новости 1 час назад
Парламент Швейцарии легализовал однополые браки
Фото: © Depositphotos / ivonnewierink
Федеральное собрание (парламент) Швейцарии в пятницу одобрило законопроект, разрешающий в конфедерации однополые браки.
Как сообщается на сайте парламента, в Национальном совете (нижняя палата парламента) за закон проголосовали 136 депутатов, 48 высказались против, 9 воздержались. В Совете кантонов (верхняя палата парламента) инициативу поддержали 24 депутата, против высказались 11, семеро воздержались.
Согласно закону, в стране разрешаются однополые браки, кроме того, лейсбийским парам предоставляется доступ к банкам спермы.
Против закона выступает ультраконсервативная христианская партия Федерально-демократический союз Швейцарии, которая ранее заявляла о планах провести референдум по вопросу однополых браков.
С 2007 в Швейцарии лица одного пола могли оформлять отношения в виде так называемого зарегистрированного партнерства. Однако членам таких союзов, в частности, не разрешено усыновлять детей.
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В мире , Швейцария
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