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Секс без явного согласия приравняли к изнасилованию в Дании 

Lenta.ru 26 минут назад
Секс без явного согласия приравняли к изнасилованию в Дании
Фото: Unsplash
В Дании секс без явного согласия приравняли к изнасилованию. Об этом пишет The Guardian.
Согласно документу, допустим любой половой акт, на который партнер дал искреннее согласие: оно может выражаться как устно, так и невербально. Если один из партнеров использует шантаж или оказывает давление, например, используя свои должностные полномочия, секс будет считаться изнасилованием. Новый закон вступит в силу 1 января 2021-го.
Фактически он ужесточает действующее законодательство, и это может увеличить число обвинительных приговоров. Раньше прокуратура должна была доказать, что преступник применил насилие или напал на кого-то, кто не мог сопротивляться.
По данным правительства Дании, 11,4 тысячи женщин в стране ежегодно переживают изнасилование.
Дания стала 12 страной Европы, признающей секс без согласия изнасилованием. В марте 2020-го Испания также отказалась считать законным секс без согласия. Преступникам грозит за это тюремное заключение сроком до 10 лет, за изнасилование при отягчающих обстоятельствах они отправятся за решетку на 15 лет. При этом наказание за секс без согласия будет строже для мужей и бывших партнеров потерпевших. Подобные законы действуют в Швеции, Великобритании и Германии.
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В мире , Генпрокуратура РФ , The Guardian
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