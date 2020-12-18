Коза и бараны атаковали мэрию и попали на видео в Турции 

В турецком городе Невшехир овца, коза и три барана атаковали мэрию. Парнокопытные местные жители сбежали с фермы, которая находится неподалеку. У здания городской администрации они атаковали чиновников, попытавшихся отогнать незваных гостей.

Как выяснилось позже, до стычки с сотрудниками мэрии «банда» зверей попыталась напасть на прохожих. Беглецов удалось поймать и вернуть их владельцу. Он сообщил, что обнаружил пропажу еще утром и отправился в полицию, чтобы заявить об этом. А до того, как животных передали в руки фермера, с ними успел пообщаться и сам мэр города.