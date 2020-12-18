Глава КГБ Белоруссии пообещал показать и судить «русских кукловодов»

Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель на выступлении перед рабочими предприятия «Гродно-Азот» пообещал показать гражданам «русских кукловодов» и провести над ними открытый судебный процесс. Об этом пишет издание «Наша Нiва».

По его словам, сейчас Белоруссия находится на перекрестке противостояния между Востоком и Западом, а Москва называет территорию республики своими «Смоленскими воротами».

«Если здесь будет доминировать Россия, это будет серьезным ударом по Украине», — считает Тертель.

Чиновник отметил, что инцидент с задержанием в Минске бойцов ЧВК «Вангер» уже исчерпан, но при этом пообещал провести громкий и открытый судебный процесс над пророссийским оппозиционером Виктором Бабарико

«Вы увидите русских кукловодов, товарищ Бабарико пойдет в суд», — сказал глава спецслужб.

Несмотря на все это, власти страны ведут с Москвой переговоры о ценах на газ и поставках вакцины от коронавируса, однако ситуация с ними остается сложной, подчеркнул Тертель.

Претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико находится в СИЗО КГБ с 18 июня, арест ему продлили до середины декабря. На все недвижимое имущество его семьи наложен арест. Оппозиционер обвиняется в выводе сотен миллионов долларов за рубеж. При этом белорусские власти считают, что за ним стояли «кукловоды из "Газпрома"»