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Глава КГБ Белоруссии пообещал показать «русских кукловодов» 

Lenta.ru 1 час назад
Глава КГБ Белоруссии пообещал показать и судить «русских кукловодов»
Фото: CTV.by
Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель на выступлении перед рабочими предприятия «Гродно-Азот» пообещал показать гражданам «русских кукловодов» и провести над ними открытый судебный процесс. Об этом пишет издание «Наша Нiва».
По его словам, сейчас Белоруссия находится на перекрестке противостояния между Востоком и Западом, а Москва называет территорию республики своими «Смоленскими воротами».

«Если здесь будет доминировать Россия, это будет серьезным ударом по Украине», — считает Тертель.

Чиновник отметил, что инцидент с задержанием в Минске бойцов ЧВК «Вангер» уже исчерпан, но при этом пообещал провести громкий и открытый судебный процесс над пророссийским оппозиционером Виктором Бабарико.

«Вы увидите русских кукловодов, товарищ Бабарико пойдет в суд», — сказал глава спецслужб.

Несмотря на все это, власти страны ведут с Москвой переговоры о ценах на газ и поставках вакцины от коронавируса, однако ситуация с ними остается сложной, подчеркнул Тертель.
Претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико находится в СИЗО КГБ с 18 июня, арест ему продлили до середины декабря. На все недвижимое имущество его семьи наложен арест. Оппозиционер обвиняется в выводе сотен миллионов долларов за рубеж. При этом белорусские власти считают, что за ним стояли «кукловоды из "Газпрома"»
В Белоруссии пятый месяц продолжаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов. Акции протеста жестко подавляются силовиками. Были задержаны тысячи человек, многие из них рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Известно о погибших со стороны протестующих.
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Комментарии 2
В мире , Александр Лукашенко , Виктор Бабарико , Газпром , КГБ РБ , ФСИН
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