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Москва

Россия создает армию в Крыму 

Артём Кульша 1 час назад
Россия создает армию в Крыму
Фото: РИА Новости
Россия превращает 22-й армейский корпус ВМФ в Крыму в полноценную общевойсковую армию. Об этом сообщает «Укринформ».
На днях состоялся 18-й раунд консультаций с учетом имплементации Документа о мерах укрепления доверия и безопасности на Черном море. В ходе него украинская миссия при ОБСЕ сообщила, что в настоящее время в Крыму размещены 32,5 тысячи российских военных, более 400 боевых бронированных машин, свыше 280 артиллерийских систем различных калибров, до 200 танков, до 150 самолетов и вертолетов, 120 средств ПВО, 67 боевых кораблей и катеров, семь ударных подводных лодок.
В 2019 году Россия сформировала на полуострове 943-й центр мобилизационного развертывания, на базе которого в случае необходимости могут быть развернуты две мотострелковые дивизии.

«Военное руководство России планирует реформировать 22-й армейский корпус в полноценную общевойсковую армию», — считают в миссии Украины при ОБСЕ.

Там заявили, что в течение пяти ближайших лет Россия намерена увеличить численность военных в Крыму на 10 тысяч человек, число вооружений и военной техники — в полтора-два раза, а количество кораблей и боевых катеров — на 84 единицы. В украинской миссии при ОБСЕ обвинили Россию в целенаправленной милитаризации Крыма и всего бассейна Черного моря.
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В мире , Армия , ОБСЕ
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