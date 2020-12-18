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Москва

Алиев оценил слова Путина о ситуации в Карабахе 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Заявление президента России Владимира Путина о Нагорном Карабахе является сигналом тем силам, которые хотят помешать исполнению условий, оговоренных в трехстороннем заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Путин оценил обстановку в Карабахе
Алиев заявил на заседании Совета глав государств СНГ, которое проходит в формате онлайн, что накануне Владимир Путин «еще раз указал, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана», передает ТАСС.

«Это не первое заявление такого рода. Я думаю, что это очень важное заявление. И важное для тех реваншистских сил в Армении, которые пытаются пересмотреть условия заявления от 10 ноября. К сожалению, такие силы есть. И это очень важный сигнал тем, кто пытается помешать выполнению этого заявления. А такие попытки мы видели, и в период войны, и после подписания заявления», — сказал политик.

Напомним, в четверг на большой ежегодной пресс-конференции Владимир Путин разъяснил соглашение о перемирии в Карабахе.
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В мире , Видео , Ильхам Алиев , Владимир Путин , Совет глав государств СНГ , ИТАР-ТАСС , Азербайджан , Армения
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