Алиев оценил слова Путина о ситуации в Карабахе 

«Это не первое заявление такого рода. Я думаю, что это очень важное заявление. И важное для тех реваншистских сил в Армении, которые пытаются пересмотреть условия заявления от 10 ноября. К сожалению, такие силы есть. И это очень важный сигнал тем, кто пытается помешать выполнению этого заявления. А такие попытки мы видели, и в период войны, и после подписания заявления», — сказал политик.