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Названы страны с лучшими «золотыми паспортами» 

Lenta.ru 35 минут назад
Названы страны с лучшими «золотыми паспортами»
Фото: Public Domain / Wikimedia
Странами с лучшими программами получения гражданства за инвестиции, известными как «золотые паспорта», стали Сент-Люсия, Доминика, Гренада, Сент-Китс и Невис, а также Вануату. Соответствующий рейтинг для 2021 года составила платформа Best Citizenships.
Помимо этого, в десятку вошли Антигуа и Барбуда, Болгария, Мальта, Турция, Черногория и Самоа. Традиционно любимый россиянами Кипр и Молдавия не были названы, поскольку в этих странах программы гражданства за инвестиции временно приостановлены.
Специалисты оценивали такие критерии, как стоимость программы (например, ценник у лидера рейтинга равняется 300 тысячам долларов за лот без учета дополнительных взносов), ее популярность, а также возможность покупки государственных облигаций — один из вариантов получения гражданства (без приобретения недвижимости).
Дополнительно учитывались безопасность, безвизовость, благосостояние населения, сроки рассмотрения заявки, условия проживания, право на участие в политической жизни страны, возможность получить гражданство ЕС, отношение к членам семьи получающего гражданство и другие параметры.
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