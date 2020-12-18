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Москва

На Украине признали Крым Россией 

Павел Тиунов 46 минут назад
Экс-депутат Рады признала право Крыма на воссоединение с РФ
Фото: ТАСС
Бывший депутат Верховной Рады Украины Елена Бережная заявила, что Крым воссоединился с Россией на вполне законных основаниях, сообщает издание Inforeactor. Экс-парламентарий подчеркнула, что подобные территориальные вопросы постоянно решаются по всему миру.
По теме распада и воссоединения государств Бережная провела аналогию с союзом мужчины и женщины. Она подчеркнула, что если супруги хотят развестись, они идут в суд, и никто не вправе им указывать, можно им расторгнуть брак или нет. Невообразим случай, когда мужчину заставят жить с женщиной против его воли, отметила экс-депутат Рады.
Такая же ситуация, по ее мнению, сложилась в Крыму, когда большинство населения выразило желание воссоединиться с Россией.
Бережная напомнила, что территориальные вопросы регулярно решаются по всему миру. Например, воссоединение Западной и Восточной Германии, самоопределение Косово, разделение Чехословакии на Чехию и Словакию.

«В рамках международного законодательства люди имеют право», — заявила бывший парламентарий.

Ранее, как сообщал «Рамблер», бывший глава украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов заявил, что оспаривать принадлежность Крыма может не Киев, а Анкара. Речь шла о Кючук-Кайнарджийском мирном договоре, заключенном по результатам первой русско-турецкой войны в XVIII веке. В нем, по словам Куликова, говорится, что в случае отказа России от Крыма полуостров перейдет Турции. Бывший силовик отметил, что Украина там вообще не фигурирует, а от положений договора ни одна сторона до сих пор не отказалась.
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Комментарии
В мире , Елена Бережная , Верховная Рада , Интерпол
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