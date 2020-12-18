Экс-депутат Рады признала право Крыма на воссоединение с РФ

По теме распада и воссоединения государств Бережная провела аналогию с союзом мужчины и женщины. Она подчеркнула, что если супруги хотят развестись, они идут в суд, и никто не вправе им указывать, можно им расторгнуть брак или нет. Невообразим случай, когда мужчину заставят жить с женщиной против его воли, отметила экс-депутат Рады.

Такая же ситуация, по ее мнению, сложилась в Крыму, когда большинство населения выразило желание воссоединиться с Россией.

Бережная напомнила, что территориальные вопросы регулярно решаются по всему миру. Например, воссоединение Западной и Восточной Германии, самоопределение Косово, разделение Чехословакии на Чехию и Словакию.

«В рамках международного законодательства люди имеют право», — заявила бывший парламентарий.