Швеция признала поражение в борьбе с коронавирусом 

Король Швеции Карл XVI Густав выразил сожаление, что власти не ввели своевременно локдаун в стране, сообщает «Комсомольская правда». По словам монарха, пандемия унесла жизни слишком многих его соотечественников.

Журналисты напомнили, что ранее шведские эпидемиологи настояли на том, чтобы в стране не вводились жесткие ограничительные меры перед второй волной пандемии. Специалисты считали, что справиться с угрозой распространения инфекции шведам поможет быстро набирающий обороты коллективный иммунитет. Ожидания экспертов не оправдались. На сегодняшний день на 10-миллионное население Швеции насчитывается более 8 тысяч смертей.

«Мы потерпели неудачу. У нас много погибших, и это ужасно», — заявил в интервью шведскому телевидению Карл XVI Густав.

Он признал, что из-за недальновидной политики властей, которые отказались от введения локдауна в стране, пострадал народ. Речь, по его словам, не только о погибших, но также о родственниках тех, кто ушел из жизни. Многие не смогли попрощаться с умершими членами своих семей, подчеркнул король.

«Время подумать обо всех шведах», — заявил монарх.

Ранее, как сообщал «Рамблер», журналисты шведского издания Dagens Nyheter, побывавшие на вакцинации российских медиков, восторженно отозвались о начале прививочной кампании в РФ. Российскую вакцину «Спутник V» в статье называют «патриотическим проектом», которым гордятся многие жители страны.